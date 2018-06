Emitentul de tichete valorice Sodexo va prelua integral compania locală Benefit Seven (7card), după ce anul trecut a devenit acţionar majoritar al companiei. Valoarea tranzacţiei nu a fost menţionată.

“În 2016 am achiziţionat iniţial 20% din acţiunile 7card, după care ne-am majorat participaţia la 60%. Până la finalul acestui an vom achiziţiona restul de 40% din acţiunile companiei”, a spus Sven Marinus, CEO al emitentului de tichete valorice Sodexo Benefits & Rewards România, în cadrul unui eveniment organizat astăzi de companie în Bucureşti.

Benefit Seven este compania din spatele serviciului 7card, furnizor de abonamente de activităţi... citeste mai mult

