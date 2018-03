Dumitru Cârstea a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că a aflat că are sechestru pe cont în momentul în care, luni seară, a mers la cumpărături, iar în momentul în care a vrut să plătească i s-a spus că acel card este inutilizabil.

”M-am dus să fac nişte cumpărături la un magazin şi când am vrut să plătesc mi s-a spus că nu pot folosi acel card, că tranzacţia este respinsă. Marţi dimineaţă m-am dus la bancă să văd ce se întâmplă şi am văzut că scrie negru pe alb că am sechestru pus de DNA. De ce? În ce bază? Nimeni nu a ştiut să zică nimic”, a declarat Cârstea.

Socrul lui Sebastian Ghiţă a spus că a făcut o cerere către bancă prin care a cerut informaţii legate de... citeste mai mult

acum 30 min. in Social, Vizualizari: 43 , Sursa: Mediafax in