Societatea Life is Hard a reprezentat România la European Business Award (categoria Inovație). Potrivit unui document transmis către Bursa de Valori București, LIFE IS HARD a fost desemnată recent ‘National Winner’ în ediția 2017-2018 a European Business Awards – cea mai mare competiție de business din Europa - și va reprezenta România în finala acestei competiții la categoria The Award for Innovation. ”European Business Awards (EBA) premiază performanța, inovația și etica în business, iar la ediția de anul acesta au aplicat 2898 companii din 34 țări, România participând cu 105 aplicanți. În cadrul procesului de jurizare EBA... citeste mai mult