Societatea Drumuri Municipale Fetesti, str.Calarasi nr.547A, judetul Ialomita, organizeaza selectie de dosare in vederea ocuparii 3 locuri vacante de MUNCITORI IN CONSTRUCTII, de preferinta cu calificare: sudor,zidar,instalator apa-canal, pe perioadă determinată.

Perioada de depunere a dosarelor in vederea selectie se va face in perioada 27.07.2018-08.08.2018 la sediul societatii - biroul R.U.

Proba interviului se va desfasura in data de -09.08.2018, ora 10.00 urmand ca procesul-verbal cu rezultatul final al selectie si... citeste mai mult

acum 47 min. in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Ialomita in