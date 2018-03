„Revoluţia Română de la 1848 a fost parte a revoluţiei europene din acelaşi an şi expresie a procesului de afirmare a naţiunii române şi a conştiinţei naţionale, fiind la baza constituirii statului român modern”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Iniţiatorii susţin că cel mai de seamă reprezentant al luptei naţionale din Transilvania este Avram Iancu, sub conducerea căruia românii transilvăneni au luptat, în alianţă cu armata austriacă, împotriva trupelor revoluţionare maghiare.

„Anul revoluţionar 1848 are o deosebită însemnătate pentru istoria noastră naţională. Pe 14 iunie 1848 a fost adoptat de către guvernul revoluţionar tricolorul, ca... citeste mai mult

