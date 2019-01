Botoşăneanul, care a fost condamnat în urmă cu 15 ani pentru uciderea sotiei sale, a fost gasit carbonizat in propria locuinta, din Flamanzi. Potrivit pompierilor, cel mai probabil barbatul dormea in momentul in care jarul a cazut dintr-o soba improvizata.



Toata casa a luat foc, iar cadavrul barbatului fiind gasit de pompieri dupa stingerea incendiului.



Potrivit vecinilor, barbatul locuia singur. Acesta fusese eliberat din puscarie la inceputul anilor 2000, dupa ce a ispasit noua ani de pedeapsa, fiind condamnat pentru uciderea sotiei lui, fapt pe care insa barbatul nu l-a recunoscut niciodata,... citeste mai mult

