O femeie in varsta de 49 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce concubinul ei i-a dat foc. Totul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 20:00, in comuna ieseana Oteleni. Constantin Alupoaei ar fi consumat alcool impreuna cu iubita lui, Maria Balaur.



La un moment dat, intre cei doi a izbucnit un scandal. Barbatul ar fi scos-o pe femeie in curtea casei si ar fi stropit-o cu benzina, apoi i-a dat foc cu o bricheta. A lasat-o sa arda cateva clipe, apoi a stins-o si a sunat la 112.



Ulterior, un echipaj medical a ajuns la locuinta celor doi si a preluat-o pe femeie. Politistii au deschis un dosar penal

