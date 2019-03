Socant / O romanca a devenit proxeneta pentru propia fiica de 13 ani

Sase persoane au fost arestate in provincia Agrigento, Italia, in cazul unei minore de 13 ani, de origine romana, abuzata sexual in nenumarate randuri. Printre ei se numara mama fetei si cinci italieni cu varste cuprinse intre 18 si 68 ani rezidenti in localitatile Menfi e Gibellina.

Acuzatiile aduse de procurorul de caz sunt multiple: inducerea agravata la prostitutie, favorizarea si exploatarea acesteia, violenta sexuala si prostitutie cu minori.

Ancheta incepe in 2017 in localitatea Sambuca, Sicilia cand, in urma unui...