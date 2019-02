Socant. Copiii unei romance din Italia au aflat de pe Facebook ca mama lor este moarta

Viorica Burtea, de 35 de ani s-a stins fara nimeni la capatai pe un pat rece intr-un spital din Ferrara in urma unei boli cumplite. Trupul neinsufletit a zacut mai multe zile la morga fara ca nimeni sa il revendice.

Un articol a aparut in presa intaliana in care se facea apel la cei care o cunosc pe Viorica, sa i-a legatura cu carabinierii in cel mai scurt timp. Comunitatea romanilor din Italia s-a sesizat si a distribuit pe Facebook buletinul cu poza decedatei. In acest fel, copiii decedatei, cu varstele de 14 si 15 ani care locuiesc in Prahova, sub ingrijirea bunicii, au aflat ca mama lor nu mai... citeste mai mult