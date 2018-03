BC SCM Timişoara, ocupanta locului secund în Liga Naţională de Baschet masculin, are probleme majore. Clubul are oricum restanţe salariale de peste două luni, fapt de care s-a plâns antrenorul Tudor Costescu, dar problema aceasta păleşte în faţa ultimei ”bombe”. Tribunalul Arbitral Baschetbalistic (BAT), recunoscut de FIBA, a decis că actualul club are de plătit peste 90.000 de euro salarii restante foştilor jucători de la începutul sezonului 2015-2016, moment în care echipa a trecut depe un ONG al actualul club de drept public al... citeste mai mult