Simona Halep a luat o decizie șocantă! A anunțat că se retrage de la Doha, acolo unde se calificase în semifinala turneului. Motivul: Halep s-a accidentat și va rata și un alt turneu. Simona Halep s-a retras de la Doha, deşi se calificase în semifinalele competiţiei. Sportiva noastră are tendinită şi nu va merge nici la Dubai. Jucătoarea noastră a declarat că speră să revină la Indian Wells, notează digisport.ro

"Azi a fost mult mai rău decât ieri și din această cauză am luat decizia să mă retrag. Nu e simplu, dar am vorbit cu doctorul meu și mi-a spus că nu am suficient timp să... citeste mai mult

azi, 01:10 in Sport, Vizualizari: 82 , Sursa: Replica in