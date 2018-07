Soc in lumea fotbalului/Croatia “bombardeaza” Anglia

Miercuri seara, a avut loc cea de-a doua semifinala a Campionatului Mondial de Fotbal Rusia 2018, intre nationala Croatie respectiv cea a Angliei.

Croatia a reusit o calificare istorica in finala Campionatului Mondial de Fotbal dupa ce a eliminat Anglia cu scorul de 2-1. Pentru croati va fi ceva de neuitat tinand cont de faptul ca se afla pe prima scena a fotbalului mondial pentru prima oara in istoria tarii.

Englezii au inceput meciul destul de determinati fapt caruia deschideau scorul in minutul cinci a primei reprize printr-o lovitura libera... citeste mai mult