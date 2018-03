SNTFC "CFR Călători" SA a încheiat un contract de servicii de pază cu firma One Star Security SRL. Valoarea contractului este de 297.450 lei, fără TVA.

Denumirea contractului, conform licitatiapublica.ro este : servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aparținând SRTFC Constanța la SELC Medgidia.

Despre One Star Security SRL

Societatea One Star Security SRL a fost înființată în anul 2012 și are sediul social în municipiul Constanța.

Potrivit Registrului Comerțului, consultat la data de 14 martie 2018, capitalul social subscris este de 500.200 lei, împărțit în 50.020 părți sociale, fiecare a câte 10 lei. Asociat unic... citeste mai mult