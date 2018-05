Snapchat lanseaza o platforma pentru dezvolatori: Snapkit Snapchat pregateste lansarea unei platforme speciale, destinate dezvoltatorilor. Noua Snapkit va permite altor aplicatii sa ofere optiuni de conectare cu Snapchat, sa utilizeze avatarele Bitmoji pe care le-a achizitionat si sa gazduiasca o versiune a software-ului camerei cu functii complete Snap.

In decembrie 2017, Snapchat lansase Lens Studio, care permite brandurilor si dezvoltatorilor sa construiasca continut de realitate augmentata limitat pentru aplicatie.

Totusi, pana in prezent, Snapchat nu crease functionalitati pe care dezvoltatorii le-ar putea folosi in propriile aplicatii. Noul Snapkit va schimba acest lucru,... citeste mai mult

azi, 10:17 in IT&C, Vizualizari: 36 , Sursa: Manager in