Snap Inc, compania-mamă a aplicaţiei Snapchat, a înregistratvernituri de circa 262,3 milioane dolari în al doilea trimestru al anului, peste aşteptările analiştilor de 249 mil. dolari şi în creştere cu 44% de la an la an, potrivit Business Insider.

Acest anunţ, corelat cu pierderi mai mici decât aşteptările, de 0,14 dolari per acţiune, versus estimări de 0,18 dolari per acţiune, a atras o investiţie de 250 de milioane de dolari din partea prinţului saudit AlwaleedbinTalal.

