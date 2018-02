Organizat in parteneriat cu ANSSI si cu sprijinul asociatiilor din industrie, SMARTTECH Partners EXPO reuneste sub acelasi acoperis expozitia, targul de joburi si cele 6 evenimente conexe desfasurate in paralel in perioada 19-20 aprilie 2018, pe aproape 1300 mp in cadrul Institutului National de Statistica Bucuresti.

TARGUL DE JOBURI si CARIERE desfasurat la parterul INS, isi propune sa resolve, chiar si partial problema locurilor de munca in IT&C. Sunt asteptate la standuri 20 din companiile importante din industrie prezente cu peste 2000 de pozitii disponibile.

