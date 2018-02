Smartphone-urile Energizer au intrat si pe piata din Romania Compania distribuitoare de servicii si produse in domeniul telecomunicatiilor, Avenir Telecom, a lansat oficial in Romania, smartphone-urile Energizer, disponibile in trei game. Noile telefoane inteligente pot fi gasite la Telekom Romania si la partenerii sai, dar si la Flanco, eMAG, Cel.ro, Elefant.ro, PCGarage.ro, Auchan sau Bayern Mobile Solution.

Compania Avenir Telecom este prezenta pe piata din Romania de aproape 21 de ani. Din 2010, produce sub licenta accesorii marca Energizer, iar din 2017 telefoane mobile. Smartphone-urile Energizer sunt disponibile in trei game: Power Max, Hardcase si Energy. Toate... citeste mai mult

