Slujbe vacante la o societate de renume din Cluj

Sanex S.A., de peste 45 de ani pe piață, lider în producția de plăci ceramice prin brandul CESAROM, membră a grupului austriac Lasselsberger, angajează în fabrica din Cluj-Napoca

CE CAUTAM:

Persoane serioase, responsabile si dornice sa intre si sa ramana in echipa noastra pe termen lung, pe unul din posturile de muncitor necalificat sau calificat:

• OPERATORI IN PRODUCTIE ( operatori prese, operatori mentenanta, glazuratoare, etc.)

• AMBALATORI

CE OFERIM

• Salar competitiv

• Bonuri de masa de 15 lei/zi

• Munca in schimburi sau in ture

