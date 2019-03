În fiecare an, de Sărbătoarea celor 40 de Mucenici de la Sevastia, la ansamblul ”In Memoriam” de la Biserica ”Naşterea Maicii Domnului” din Suceava are loc prăznuirea eroilor şi a foştilor deţinuţi politici, care s-au jertfit pentru neam şi ţară. Slujba de pomenire, care va avea loc sâmbătă, 9 martie, în jurul orei 11.00, după oficierea Sfintei Liturghii, are loc în amintirea acestor oameni, ţărani, muncitori, preoţi şi intelectuali, care au suferit enorm în temniţele perioadei comuniste.

