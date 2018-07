PSD nu are nevoie de un candidat la preşedinţie şi nici de un preşedinte provenit din rândul propriului partid. Klaus Iohannis a dovedit azi că este o slugă perfectă.

Klaus Iohannis este îngerul din coteţul de găini căruia orice pesedist mucos poate să-i smulgă penele când are el chef. Iohannis se crede cocoş puternic, fără să ştie, asemenea cocoşilor puşi la îngrăşat, că destinul lui va lua sfârşit într-o oală.

Klaus Iohannis a citit, vreme de o lună, decizia Curţii Constituţionale prin care este obligat să o demită pe dna Kovesi, procurorul-şef anticorupţie. Am scris atunci că dl Iohannis nu trebuie să facă asta... citeste mai mult