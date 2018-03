Din cauza deficitului de forţă de muncă şi a creşterii numărului poziţiilor vacante, din ce în ce mai multe companii din Slovacia angajează pensionari, relatează The Slovak Spectator. În plus, în condiţiile în care taxele pe câştiguri de până la 200 de euro vor fi reduse din luna iunie, pensionarii identifică noi oportunităţi de a genera câştiguri suplimentare pe lângă pensii.

Pensia medie lunară din Slovacia se situează sub 440 de euro. Companii din sectoare precum cele ale administraţiei, retailului şi educaţiei, dar şi... citeste mai mult