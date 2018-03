Rockerul Slash, chitaristul trupei Guns N’ Roses, a anunţat că va lansa un nou album împreună cu Myles Kennedy şi The Conspirators, în toamna acestui an, potrivit rollingstone.com.

Materialul discografic nu are deocamdată un titlu şi nu se cunoaşte nici data exactă a lansării.

„Lucrez cu Myles, Brent (Fitz, la tobe) şi Todd (Kerns, la chitară bas) de opt ani deja", a spus Slash într-un comunicat. „A fost o călătorie uimitoare până acum; ca trupă, continuăm să fim mai buni, ceea ce este grozav. Cu Frank (Sidoris, la chitară), de la turneul World on Fire, simt că am...