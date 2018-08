Slabeste in timp ce dormi. Sucul asta arde grasimile peste noapte

Cu siguranta iti doresti si tu sa scapi cat mai repede de kilogramele in plus. Acest suc face minuni pentru organismul tau.

Toate ingredientele iti scot apa in exces din corp, te scapa de toxine si stimuleaza arderea grasimilor.

Trebuie sa-l consumi in fiecare seara, inainte de somn, si vei vedea rezultatele rapid. Pune toate ingredientele intr-un blender si amesteca bine. Poti ajusta cantitatile ingredientelor.

Ai nevoie de:

- 1 pahar cu apa calda

- 1 lingurita de miere

