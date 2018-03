Scade colesterolul şi previne afecţiunile cardiovasculare Datorită cantităţii mari de fibre insolubile şi solubile, coaja de banană are efecte pozitive asupra nivelului ridicat de colesterol. De fapt, cantitatea de fibre este mai mare în coajă decât în fruct, dar ambele sunt sursă importantă de potasiu, ceea ce ajută la echilibrarea fluidelor şi a electroliţilor în organism, reglând bătăile inimii. În plus, prin menţinerea colesterolului sub control este redus riscul de afecţiuni... citeste mai mult

