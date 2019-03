Skoda a oferit miercuri o serie de detalii importante cu privire la planurile pe care le are pe termen scurt, în cadrul conferinței anuale în care și-a prezentat rezultatele financiare pentru anul trecut. Astfel, noua generație Skoda Octavia va fi prezentată oficial în acest an, cel mai probabil la Salonul Auto de la Frankfurt, care va avea loc în luna septembrie.

"Octavia rămâne cel mai bine vândut model al nostru. Am vândut 388.000 de unități în 2018, chiar dacă este în al șaptelea an pe piață. Vom introduce o nouă generație Octavia mai târziu în acest an, la timp pentru aniversarea de 60 de ani a modelului", a declarat Benard Maiher, CEO-ul Skoda.

O serie de imagini... citeste mai mult

acum 14 min. in Auto, Vizualizari: 8 , Sursa: Automarket in