a publicat primele imagini și detalii cu noul Vision X. Conceptul producătorului din Mlada Boleslav va putea fi admirat în cadrul Salonului Auto de la Geneva și anticipează un viitor SUV de serie pe care cehii îl vor poziționa sub actualul Karoq. Skoda Vision X are o lungime de 4.255 de mm, lățimea măsoară 1.807 mm, iar înălțimea ajunge la 1.537 de mm. Ampatamentul lui Vision X este de 2.645 de mm, iar capacitatea portbagajul ajunge la 380 de litri.

Skoda Vision X are o caroserie vopsită în două tonuri (FlexGreen/Anthracite), iar jantele de 20 de inch completează aspectul modern. Deși avem în față un concept, designerii Skoda au mizat pe o... citeste mai mult

ieri, 20:01 in Auto, Vizualizari: 111 , Sursa: Automarket in