Cehii au motive de sărbătoare. Reprezentanții constructorului au anunțat că de la începutul anului și până acum au fost produse un milion de vehicule, borna fiind atinsă cu două săptămâni mai devreme comparativ cu anul trecut. Mai mult decât atât, este al cincilea an consecutiv când Skoda trece de un milion de vehicule asamblate într-un an. Un exemplar Skoda Fabia facelift în culoarea Moon White este mașina cu numărul 1.000.000 produsă de constructorul ceh în acest an. Fabia se află pe locul secund în topul vânzărilor, Octavia fiind liderul detașat din gama constructorului din Mlada Boleslav.

Din toată această ecuație nu trebuie să scoatem SUV-urile. Segmentul este... citeste mai mult

