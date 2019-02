De multă vreme, 1 februarie a devenit popas pentru a cinsti memoria poetului-erou Ion Şiugariu, născut în Băiţa (Tăuţii Măgherăuş). Mi-am apropiat destinul tragic al militarului, dar şi opera tânărului care configura o personalitate literară proeminentă, ivită în perioada interbelică.

Am avut norocul să bat drumul armatei române, până în Munţii Tatra, dimpreună cu veteranii de război din Maramureş. Am ajuns la Cimitirul Eroilor Români de la Zvolen, unde este păstrată memoria a 11.000 de soldaţi şi ofiţeri români. Am găsit stela funerară pe care scrie slt. Ion Soreanu. Ne-am recules. În 1 februarie 1945, ora 11, sublocotenentul...