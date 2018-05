Un scurt videoclip în care un polițist lovește cu pumnul în față o tânără, aflată pe plajă, în costum de baie, a generat revoltă.

Scenele haotice au fost filmate în weekend pe o plajă din New Jersey, SUA. Pe imagini se vede cum doi polițiști se chinuie să țină la pământ o femeie, în timp ce un copil plânge iar o persoană strigă să nu opună rezistență, relatează New York Post.

La un moment dat unul dintre polițiști o lovește de două ori cu pumnul în față pe tânără, deși aceasta era în costum de baie și nu reprezenta o amenințare iminentă.



I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G

