Detalii șocante ies la iveală în cazul bebelușului aruncat într-un râu din comuna Poienile de sub Munte din județul Maramureș. Pruncul era o fetiță de doar o zi care trăia în momentul în care a fost aruncată în apă. Copilașul a fost înmormântat, vineri, în cimitirul din localitate.

Fetița a fost aruncată, fără milă, în apele înghețate ale râului Rica din comuna maramureşană Poienile de sub Munte, la o zi după ce a venit pe lume.

Descoperirea macabră a fost făcută, miercuri, 19 decembrie, sub podul care traversează apa. Trupul fără viață al copilașului ar fi fost văzut de... citeste mai mult