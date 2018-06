O copilă de doar un an şi două luni din Republica Moldova a fost ucisă de îngrijitoarea de la grădiniţa unde părinţii credeau că este în siguranţă. Totul s-a întâmplat în Israel, acolo unde familia victimei locuia.

Yasmin, fetiţa în vârstă de un an şi două luni a fost omorâtă pe data de 16 mai.

Aceasta a fost asfixiată de îngrijitoare din motive momentan necunoscute, scrie ultimele-stiri.eu.

"Nici nu merită a-i spune doamnă, cu toate că e mamă a 2 copii, are copil de 4 ani și unul de un anișor care era... citeste mai mult