Un ploieștean a reclamat că a fost bătut de Poliția Comunitară din oraș, motivul fiind unul halucinant. Incidentul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, în cartierul Bereasca.

„Am oprit mașina să iau țigări și am lăsat ușa deschisă. Se auzea muzica din mașină. Mi-au spus să o dau mai încet. Nu am fost violent, am discutat cu ei, după care m-am îndreptat către mașină pentru a mă conforma. Au considerat că m-am deplasat prea încet, iar unul dintre polițiști, care era în spatele meu, a spus: Ce mergi, mă,... citeste mai mult

