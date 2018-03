Primarul comunei Seaca de Câmp, liberalul Iulică Băloi, a început să o lovească pe femeie. Ambulanța și Poliția au fost chemate la fața locului. Victima a fost dusă la spital, iar ulterior a mers și la medicul legist și a depus și plângere penală la Secția de Poliție Poiana Mare, conform gazetadedolj.ro

In primul filmuleț, se vede cum primarul Iulică Băloi o lovește cu piciorul, de mai multe ori, pe Pitulici Mariana.

VID-20180311-WA0000_1 from gazeta on Vimeo.

