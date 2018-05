Situatie rar intalnita in cazul fast-food-ului din Iasi, care a bagat in spital peste o suta de ieseni • Politia a intrat pe fir si a deschis dosar penal • In continuare, administratorii sunt de negasit • Cati pacienti mai sunt in acest moment in Spitalul de Boli Infectioase Iasi si ce sanctiuni a primit pana in acest moment unitatea de alimentatie publica • Iesenii care au ajuns la unitatea medicala cu toxiinfectie alimentara au stat internati chiar si o saptamana... citeste mai mult