Premieră pentru un club englez. Nou-promovata Fulham a transferat primul jucător din Singapore care va juca în Premier League. Benjamin Davis, în vârstă de 17 ani, mai are o singură problemă, înainte să se alăture noii sale echipe: tânărul are de efectuat stagiul militar, obligatoriu în ţara sa.

Fotbalistului i-a fost refuzată cererea de amânare a serviciului militar, pe motiv că nu îndeplineşte niciunul dintre criteriile pertinente. Legea din Singapore prevede ca toţi băieţii sub 18 ani trebuie să efectueze un stagiu de doi ani în domeniul apărării, fie că e vorba de armată, poliţie sau serviciul civil. Sportivul va împlini vârsta majoratului în luna noiembrie şi încă nu a... citeste mai mult