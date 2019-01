Cu ochii în lacrimi, un bărbat din Iaşi a sunat, astăzi, la numărul unic de urgenţă 112 şi a anunţat că se simte foarte rău pentru că este frig în casă şi nu are bani de lemne, scrie Observator.tv.

Bărbatul în vârstă de 63 de ani a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Iaşi şi transportat la spital.

Cu ochii în lacrimi, bărbatul, care munceşte şi care are acasă o soţie pensionată pe caz de boală, a povestit că s-a îmbolnăvit din cauza frigului din casă pentru că nu are bani... citeste mai mult