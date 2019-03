Disputat în optimile de finală ale Ligii Campionilor Africii la fotbal, meciul dintre SC Simba, echipă din Tanzania, și AS Vita Club, formație din RD Congo, scor 2-1, a fost marcat de acuzații uluitoare.

La finalul partidei, oficialii oaspeților au declarant că rivalii din Tanzania i-au otrăvit pe jucători, potrivit spynews.ro.

„Sâmbătă s-a întâmplat ceva ce n-am mai văzut până acum. În timpul meciului, noi am avut apă «otrăvită». Câteva sticle miroseau puternic, dar nimeni nu spune că toate cele avute de noi conţineau o mică doză, din cauza căreia am putut fi obosiţi. I-am sesizat pe... citeste mai mult

