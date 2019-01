Kanepi a învins-o pe Halep, în primul tur al US Open, cu 6-2, 6-4, apoi a trecut încă două tururi înainte de a fi eliminată de Serena Williams, în optimi, cu 6-0, 4-6, 6-3.

De atunci, jucătoarea estonă de 33 de ani nu a mai evoluat. Ea spunea, în octombrie 2018, că i-a recidivat o accidentare suferită înaintea US Open şi că are nevoie de o perioadă mai lungă de refacere.

Kaia Kanepi s-a antrenat în ultima perioadă, dar a decis să nu participe la niciun turneu pre-Australian Open. Ea intenţionează să joace la primul grand slam al anului, dar fizioterapeutul ei nu exclude o retragere din competiţie, dacă nivelul fizic al

