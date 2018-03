Situaţie fără precedent în România. Un bărbat se luptă de aproape un an să fie declart viu! Sotia a obtinut un certificat de deces pe numele lui si acum practic el nu exista. Nu se poate angaja şi nu poate beneficia de asistenta medicală. Asta in condiţiile in care sufera de diabet.

Bolnav şi fără bani, bărbatul din Bârlad nu poate beneficia de servicii medicale şi sociale deoarece el nu există. Pentru statul român este mort şi îngropat. De un loc de muncă nici nu poate fi vorba.

Reliu Constantin a fost declarat mort de soţia lui în... citeste mai mult

acum 22 min. in Actualitate, Vizualizari: 58 , Sursa: Antena 3 in