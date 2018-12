Sub un cer înceţoşat şi la aproape zero grade, Catedrala Mânturii Neamului a fost sfinţită, duminică, de înalţii clerici BOR şi de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în prezenţa a zeci de mii de oameni. Nu a contat că aceasta nu are aviz ISU şi nici că...

Adevarul, 25 Noiembrie 2018