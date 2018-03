Articol de — Ionel Luţan Joi, 29 Martie, 11:30

Dacia Unirea Brăila a terminat doar la egalitate, 1-1, meciul de pe teren propriu cu Luceafărul Oradea și echipa antrenată de Alin Pânzaru rămâne cantonată pe ultima poziție a clasamentului în eșalonul secund.

”Ne-am pierdut și inspirația și norocul. Am avut ocazii la 1-1, am făcut tot ce se putea în acest joc. Atât cred că s-a putut la momentul actual, nu am ce să le reproșez jucătorilor.

Lucrurile nu sunt deloc roz la echipă. Pierdem plutonul și începem să ne uităm în sus la clasament. Din păcate, locul și valoarea lotului sunt consecința situației grele din punct de vedere financiar din ultimii ani”, a declarat... citeste mai mult

