"Este vorba despre un stop cardio-respirator, pe fondul unei suferinţe cardiace mai vechi. În acest moment, pacientul are puls, are tensiune, a fost detubat şi încearcă să vorbească. Nu am acţionat singur, ci împreună cu colegii de la Federaţia Ambulanţa", a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Cristian Grasu.

La faţa locului au ajuns două ambulanţe. Bărbatul are în jur de 60 de ani.

Share pe Facebook

citeste mai mult

azi, 16:45 in Social, Vizualizari: 43 , Sursa: Mediafax in