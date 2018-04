O cititoare a cotidianului nostru ne-a transmis zilele trecute un mesaj pentru a semnala situația aiuritoare de la Serviciul pentru Permise Auto din Pitești.

„Oficialii, după ce au văzut că se organizează un protest împotriva celor cinci luni de așteptare pentru sală și traseu, au micșorat timpul la cinci săptămâni, astfel: durează două săptămâni între programarea la sală și susținerea examenului, iar dacă este promovat, traseul se dă la distanță de 3 săptămâni.

Eu am luat sala din prima (n.r. – înainte de aprobarea reducerii duratei de așteptare menționate), după o lună și jumătate de așteptare, apoi am așteptat patru luni pentru a da traseul.

Am fost picată in... citeste mai mult