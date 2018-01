Situatia traficului: Nu sunt drumuri nationale sau autostrazi inchise. 13.000 de angajati ai MAI, pregatiti sa intervina Avand in vedere ca meteorologii au emis o atemtionare cod galben de ninsori si vicol in nu mai putin de 22 de judete, drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj.

Sursa foto: pixabay.com Social "In cursul zilei de astazi sunt pregatite sa actioneze peste 13.000 de angajati ai M.A.I., dintre care 4.600 de politisti, 3.500 de jandarmi si 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de interventie.

Pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti ninge pe toata lungimea si se actioneaza cu 30 de... citeste mai mult

