Situatia reala a Spitalului Judetean Braila / Avem nevoie de ajutor

Spitalul Judetean Braila este subfinantat. In cadrul unei conferinte de presa, Presedintele CJ a explicat ca au fost trimise memorii catre Ministerul Sanatatii si catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), in care s-a prezentat situatia spitalului si s-a solicitat marirea contractului cu CJAS. Spitalul nu are nici bani nici destui specialisti la achizitii.

“In momentul de fata spitalul are decontat 2846 de cazuri iar spitalul in fiecare luna depaseste cu cel putin 15, 20% aceste cazuri. Depasirea nu este platita de casa de asigurari. Aici... citeste mai mult

acum 38 min. in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Info Braila in