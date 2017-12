In legatura cu informatiile aparute in mediul online, conform carora Gabriela Firea „ar fi mintit” in legatura cu situatia investitiei pe care Primaria Sectorului 5 urmeaza sa o realizeze in Parcul Romniceanu, institutia precizează că edilul “nu a dezinformat opinia publica atunci cand a adus clarificari referitoare la lucrarile din parc, asa cum se sugereaza”.

“Asa cum s-a comunicat public in cursul zilei de miercuri, potrivit informatiilor primite de la conducerea Sectorului... citeste mai mult

ieri, 18:52 in Eveniment, Vizualizari: 31 , Sursa: B1TV in