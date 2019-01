Raportul Dispeceratului DRDP Constanta, 14 ianuarie 2019, ora 5:30:

STAREA CAROSABILULUI

Judetul Constanta: drumuri nationale : DN 38, DN 39, DN 22C - partial umed, in rest, uscat; Autostrazile A2 si A4 - partial umed;

Judetul Calarasi : drumuri nationale - DN 3B, DN 21 - partial umed, in rest uscat; Autostrada A2 - uscat;

Judetul Ialomita: Slobozia: uscat; Fetesti: partial umed;

Judetul Braila : uscat;

Judetul Tulcea : uscat.

MASURI DRDP Constanta:

In intervalul orar 17:00/12.01.2019 --- 05:00/13.01.2019 s-a patrulat si actionat, unde a fost cazul cu 68 autoutilaje si s-au raspandit 39 tone sare , astfel :

- SDN Constanta: s-a patrulat si actionat cu 15... citeste mai mult