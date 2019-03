Situatia de la Braicar despicata de edilul Brailei

Avand in vedere situatia tulbure a firmei de transport public Braicar, reporterii Infobraila au luat legatura cu primarul Marian Dragomir pentru a obtine punctul sau de vedere cu privire la cumulul de probleme aparute in ultima vreme. Intrebat fiind daca crede ca ar trebui sa se impuna schimbarea conducerii Braicar, acesta a declarat ca se ia in considerare acest fapt, urmand o procedura de selectie in acest caz.

“Urmeaza sa fie realizata o procedura de selectie pentru conducerea Braicar, dar primarul nu face parte din comisia de selectie respectiva. Sunt foarte multe lucruri pozitive privind dotarea societatii Braicar cu autobuze noi, proiecte cu... citeste mai mult