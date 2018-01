Pusă în discuție de Patronatul Investitorilor Autohtoni Patronatului Investitorilor Autohtoni. organizează CONFERINTA DE PRESA ocazionata de lansarea celei de a III-a editii a studiului “Capitalul Privat Romanesc”.

In acest context , va avea loc si dezbaterea privind “Situatia capitalului privat romanesc si posibilitatile de dezvoltare ale acestuia".

Teme de discuție:

- ponderea capitalului privat romanesc in economie, pe ramuri si in judete

- numarul de salariati, profitabilitatea, randamentul activelor si

- ... citeste mai mult