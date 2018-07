Site-urile care nu folosesc HTTPS, marcate ca nesigure in Chrome, incepand de astazi Google a decis ca, incepand de marti, site-urile care nu folosesc protocolul HTTPS , sa fie marcate ca nesigure, ceea ce le va cauza acestora pierderi de vizitatori.

Utilizatorii de internet care vor accesa site-uri ce nu folosesc HTTPS, vor fi notificati de Chrome, printr-un mesaj scurt, afisat in bara de adrese, care va scrie „Nesigur” sau „Not Secure”, in functie de limba de afisare aleasa pentru interfata grafica a browser-ului.

